السيد القبانجي: المرجعية لم تترك فراغا سياسيا وعملت على حماية التظاهرات وتصحيح مسارها

2021/08/04 | 20:18 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اوصى ممثل المرجعية الدينية سماحة الشيخ علي النجفي، اليوم الاربعاء، بتحديث أساليب التبليغ الديني ومواجهة الافكار المنحرفة الرامية لضرب عقائد الناس، فيما اكد امام جمعة النجف الاشرف سماحة السيد القبانجي ان المرجعية لم تترك فراغا سياسيا، محذرا من الضد النوعي لتسقيط العمامة.جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي لخطباء المنبر الحسيني والذي عقد تزامنا مع […]

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