وفاة عراقي على حدود بيلاروسيا وليتوانيا.. والخارجية توجه دعوة

2021/08/04 | 20:20 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سفارة جمهوريّة العراق في موسكو تتابع ببالغ الاهتمام تفاصيل الحادث.

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