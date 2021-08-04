الحسم بقرار اللجنة العليا.. الأزمة النيابية تعلق على طلب الصحة فرض حظر شامل 14 يوماً بالعراق - عاجل

2021/08/04 | 20:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علقت خلية الازمة النيابية، اليوم الاربعاء، على توصية وزارة الصحة بفرض الحظر الشامل في البلاد لمدة أسبوعين.

وقال مقرر خلية الازمة النيابية جواد الموسوي في تصريح تابعته (بغداد اليوم): "نؤيد العودة للحظر الشامل بسبب امتلاء المستشفيات بمصابي فيروس كورونا، والارتفاع المستمر لعداد الإصابات".

واشار الى ان "فرض حظر التجوال الشامل في هذا الوقت مفيد جداً لقطع سلسلة تصاعد الاصابات".

وقد سجل العراق في وقت سابق من اليوم معدل إصابات ووفيات مرتفعا بفيروس كورونا.

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