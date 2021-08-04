شنيشل يعلن أمراً مهماً للزوراء

2021/08/04 | 20:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداكد مدرب الزوراء الكابتن راضي شنيشل، اليوم الاربعاء، انه سيعدل عن قراره في ترك تدريب نادي الزوراء في طلب منه النادي ذلك.وقال شنيشل ل (بغداد اليوم)، ان "عدد من جمهور النادي زاره وطلب منه العدول عن موقفه، مشيرا الى انه سيعدل عن قراره اذا طلب النادي منه ذلك حبا واحتراما بالنادي والجمهور".

و كان قرار راضي شنيشل امس ردا على تصريحات احد اعضاء الهيئة الإدارية للنادي بأحد وسائل الإعلام و اتهامه لشنيشل بأنه لم يكن له دور بطرح الحلول التي واجهت الزوراء مؤخرا فيما يخص بعض القضايا الإدارية و الفنية للأعبيين.

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