قتلى ومفقودين بفيضانات تجتاح مناطق واسعة في ايران

2021/08/04 | 20:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / أعلنت جمعية الهلال الأحمر الإيرانية أن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم جراء الفيضانات العارمة المتواصلة منذ أسبوع في أجزاء واسعة من شمال وشمال غربي البلاد.وصرح المتحدث باسم الهلال الأحمر الإيراني محمد حسن قوسيان اليوم الأربعاء بأن : فرق الهلال الأحمر تنفذ حاليا أعمال الإنقاذ في محافظات أذربيجان الشرقية والغربية وطهران وزنجان وسمنان وقزوين وكردستان وكرمان ومازندران وهرمزغان.وأشار إلى أن : ستة من القتلى لقوا مصرعهم في قزوين، والاثنين الآخرين في محافظتي أذربيجان الغربية ومازندران.وتابع أن : أعمال البحث مستمرة عن مفقودين اثنين في قزوين.وأكد قوسيان أن فرق الهلال الأحمر تمكنت من إنقاذ 978 شخصا./انتهى3

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