2021/08/04 | 20:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ نفذت مدرسة الدروع تمرين عرين الاسود بالذخيرة الحية للضباط الدورة ١٠٩ .وقال بيان لوزارة الدفاع اليوم :"بحضور رئيس أركان الجيش الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله نفذت مدرسة الدروع تمرين عرين الاسود بالذخيرة الحية للضباط الدورة ١٠٩حضره معاونا رئيس اركان الجيش للعمليات والتدريب ومدير الاستخبارات العسكرية ومدير صنف الدروع وعدد من الضباط ".واضاف البيان ان ,التمرين يهدف الى زيادة الثقة بالنفس وبالسلاح لدى المشاركين في الدورة وهذا التمرين هو ثمرة الجهود المتوالية من قبل الكادر المختص بمدرسة الدروع "./انتهى2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرسة الدروع تنفذ تمرين بالذخيرة الحية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدرسة الدروع تنفذ تمرين بالذخيرة الحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).