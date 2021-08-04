انفجار 'مولدة' وسط بغداد

2021/08/04 | 21:12 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بوقوع انفجار بمولدة كهربائية وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "انفجاراً وقع بالقرب من شارع العطار ضمن منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد".وأشار المصدر إلى أن الانفجار حدث في مولدة كهربائية، مبيناً أنه لم يوقع أي إصابات بشرية.

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