مستشار الكاظمي: السجن لحاملي الأسلحة الثقيلة ومطلقي العيارات النارية

2021/08/04 | 21:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- كرار خليل

أكد مستشار الأمن الانتخابي لرئيس الوزراء، مهند نعيم، اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون الاسلحة ضمن عقوبات بالحبس 5 و 10 سنوات لفئتين، فيما أكد أن القانون يمنع المسؤولين من حيازتها.

وقال نعيم، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "لجنة الأمر الديواني (95) المشكلة بأمر من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عقدت جلستها الختامية، حيث إنها شهدت حوارات مهمة تتعلق بأهم مفاصل هذا القانون"، لافتا الى أن "القانون تضمن معاقبة حاملي الاسلحة الثقيلة بالحبس لعشر سنوات والاعدام للمتاجرين بها، فيما حددت عقوبة مطلقي العيارات النارية بشكل عشوائي بالحبس لخمس سنوات ومصادرة السلاح، اضافة الى الغرامات المالية".

وأضاف، أن "مشروع القانون عاقب بالحبس والغرامة العالية كل من يحمل السلاح في المظاهرات حتى وإن كان مرخصا"، مبينا أن "حماية المسؤولين ستكون من مهام وزارة الداخلية ولن يجوز للمسؤولين حمل السلاح بموجب القانون".

وأشار إلى أن "مشروع القانون سيرسل الى مجلس النواب لتشريعه"، موضحا أن "اعضاء مجلس النواب أبدوا ترحيبهم واستعدادهم لتشريع القانون بشكل سريع".

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