انفجار يستهدف عجلة تابعة لشركة أمنية في كرادة بغداد

2021/08/04 | 21:20 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، بوقوع انفجار على عجلة أمنية في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.وقال المصدر، إن “الانفجار وقع في شارع العطار في الكرادة، وتسبب باحتراق عجلة نوع لاندكروزر تابعة لشركة نهر الفرات الأمنية”.وأضاف أن “تهديد امني محتمل يستهدف مناطق في بغداد (الكرادة، مدينة الصدر، الباب الشرقي)، خلال الايام المقبلة”.0 […]

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