بغداد اليوم تنشر أسعار الدولار مع إغلاق بورصة العراق

2021/08/04 | 21:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سجلت بورصة العراق، اليوم الأربعاء، انخفاضا طفيفا في سعر صرف الدولار اثناء اغلاقها.وبلغ سعر البيع 148250 دينار لكل ورقة فئة 100 دولار، فيما وصل سعر الشراء 147250 دينار لكل ورقة فئة 100 دولار.

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