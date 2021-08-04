2021/08/04 | 21:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد مستشار الأمن الانتخابي لرئيس الوزراء، مهند نعيم، اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون الاسلحة ضمن عقوبات بالحبس 5 و 10 سنوات لفئتين، فيما أكد أن القانون يمنع المسؤولين من حيازتها.وقال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص احكام بالسجن لحاملي الأسلحة الثقيلة و مطلقي العيارات النارية المركز الخبري الوطني.

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