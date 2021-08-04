بالصور.. انفجار يستهدف عجلة حمايات شركة امنية في بغداد

2021/08/04 | 21:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الاربعاء، بانفجار عبوتين وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر، إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من محل لبيع المشروبات الكحولية بمنطقة الكرادة انفجرت قبل قليل دون تسجيل ضحايا".

وفي شأن آخر، قال المصدر إن "عبوة لاصقة انفجرت على عجلة نوع لاندكروز تابعة لشركة امنية في العرصات"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

بالاثناء، أفاد مصدر أمني، بوقوع انفجار بمولدة كهربائية وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر لمراسلNRTعربية، (4 آب 2021)، إن "انفجارا وقع بالقرب من شارع العطار ضمن منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد".

وبين المصدر، أن الانفجار حدث في مولدة كهربائية، مؤكدا، أن الحادث لم يوقع أي إصابات بشرية.

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