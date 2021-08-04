شاهد.. اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن اللبناني في بيروت

2021/08/04 | 21:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد لبنان اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن في ظل الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة اللبنانية، بيروت، في الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت.

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