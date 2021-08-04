طائرة ركاب ايرانية تخرج عن مدرج مطار النجف

2021/08/04 | 21:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن متحدث باسم منظمة الطيران المدني الايرانية، عن خروج طائرة ركاب تابعة لشركة ” قشم إير” عن مدرج مطار النجف الدولي بسبب خلل في عدة هبوط الطائرة.

وقال محمد حسن ذي بخش في حديث نقلته وكالة فارس، أن الرحلة QB2316 المتجهة من النجف الى طهران من طراز ايرباس A320، قد خرجت من مسارها على مدرج مطار النجف عند اقلاعها ظهر اليوم الاربعاء.

وأشار أن الطائرة انحرفت الى الساحة الترابية المحاذية للمدرج وأن الحادث نجم عن خلل بعدة هبوط الطائرة.

واكد المتحدث سلامة كافة الركاب الذين غادروا متن الطائرة، وسيكملون رحلتهم الى طهران عبر طائرة بديلة.

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