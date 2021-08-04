انفجار عبوتين وسط بغداد (فيديو)

2021/08/04 | 21:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أفاد مصدر أمني، الاربعاء، بانفجار عبوتين وسط العاصمة بغداد.وقال المصدر في حديث صحفي، إن “عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من محل لبيع المشروبات الكحولية بمنطقة الكرادة انفجرت قبل قليل دون تسجيل ضحايا”.

وفي شأن آخر، قال المصدر إن “عبوة لاصقة انفجرت على عجلة نوع لاندكروز تابعة لشركة امنية في العرصات”، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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