2021/08/04 | 21:33 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

وقع انفجار، الأربعاء، قرب مقر شركة للخدمات الأمنية في الكرداة وسط العاصمة بغداد.

وتابع "الترا عراق"، 4 آب/أغسطس، صورًا أولية من موقع الحاثة أظهرت جانبًا من الأضرار التي خلفها التفجير.

وتفيد معلومات كشفها ضابط في الشرطة، أنّ التفجير الذي ما تزال طبيعته غير معروفة على وجه الدقة "استهدف سيارة تابعة للشركة داخل أحد الأزقة الرابطة بين شارعي العرصات والكرادة خارج".

وقال الضابط لـ "الترا عراق"، أنّ القوات الأمنية أغلقت موقع الانفجار، دون الإشارة إلى سقوط ضحايا.

فيما رجح شهود عيان، أنّ يكون التفجير ناجمًا عن عبوة لاصقة وضعت أسفل السيارة المستهدفة.

وقالت منصات على صلة بالفصائل المسلحة، إنّ الهجوم استهدف مركبة تابعة لـ "شركة أمنية تقدم خدمات للشخصيات والقوات الأمريكية".

اقرأ/ي أيضًا:

تكتيك جديد لمواجهة هجمات الفصائل المسلحة في بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المشاهد الأولى.. انفجار قرب شركة أمنية في الكرادة وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المشاهد الأولى.. انفجار قرب شركة أمنية في الكرادة وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).