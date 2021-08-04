صرخة هند ونساء فلسطين: يا دولة الحريات/ لا للاعتقال السياسي - فيحاء عبد الهادي

2021/08/04 | 21:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فيحاء_عبد_الهادي | ما الذي يحدث للفلسطينيين والفلسطينيات عبر العالم؟ما الذي يحدث في دولة بشَّرت مواطنيها بدولة أساسها الحريات والمساواة، وعمادها القانون؟هل قتل نزار بنات، وضرب واعتقال النساء والرجال من نشطاء الحراكات السياسية السلمية، إيذان وبشكل عملي بأن فلسطين ليست دولة الحريات وليست دولة القانون؟!كيف يمكن تبرير ما جرى مع هند ونادية وديمة وغيرهن وغيرهم؟كيف نبرِّر م ......





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