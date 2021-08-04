إسرائيل دولة فصل عنصري: حقيقة يزداد الاقتناع بها - ماهر الشريف

2021/08/04 | 21:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ماهر_الشريف لم يعد غريباً في سنة 2021 وصف إسرائيل بأنها دولة "فصل عنصري".



فمنذ بداية هذا العام، تواتر هذا الوصف في تقارير منظمات إسرائيلية ودولية، وفي مواقف مثقفين وأكاديميين معروفين، ونواب برلمانيين، كما حذّر منه مسؤولون حكوميون، مثل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الذي نبّه، في 23 أيار/مايو الفائت، إلى خطر تحوّل إسرائيل إلى دولة فصل عنصري "في حالة التخلي عن حل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين".ولك ......





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