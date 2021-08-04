عرافَّةُ الشِّعرِ - ريتا عودة

2021/08/04 | 21:35 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#ريتا_عودة قمرٌ أنا.في عيونِ الأنامِ أسكنُوتسكُنُ أنتَ شمسًا في أقلامي.في قصيدتي،اكتملَ غُموضُ الليلِسِحْرًا،وفيكَ أنتَ اكتمَلتْدَهْشَةُ الأيامِ.نَسَجْتُ مِنَ الحَريرِفِيكَبَحْرًا..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عرافَّةُ الشِّعرِ - ريتا عودة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
#ريتا_عودة قمرٌ أنا.في عيونِ الأنامِ أسكنُوتسكُنُ أنتَ شمسًا في أقلامي.في قصيدتي،اكتملَ غُموضُ الليلِسِحْرًا،وفيكَ أنتَ اكتمَلتْدَهْشَةُ الأيامِ.نَسَجْتُ مِنَ الحَريرِفِيكَبَحْرًا..
فَبَحْرًا.أنتَ يا حبيبيلمَعَانُ البَرقِفي أحْدَاقِي.سُنُونوَّةٌ،سُوريَّةُ الجَنَاحَانِأنَا.نَخْلَةٌ سُومَريَّةُالأَحْلامِ.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عرافَّةُ الشِّعرِ - ريتا عودة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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