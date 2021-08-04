العتبة الحسينية ’تستثمر فراغ الشباب العاطل عن العمل’ برحلات إلى المراقد الدينية

2021/08/04 | 21:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن مركز رعاية الشباب التابع لقسم الاعلام في العتبة الحسينية، الاربعاء، استئناف العمل بمشروع "شبابنا" المعني باستثمار اوقات الفراغ لدى الشباب عبر تسيير رحلات لزيارة المراقد في مختلف المحافظات.

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ونقل موقع"الاثنا عشر" عن مسؤول الانشطة الرياضية في المركز علي عباس (4 اب 2021)، قوله إن "المشروع استهدف مجموع من الشباب المشاركين في البطولات الرياضية التي ينظمها المركز ضمن مشروع (شبابنا)".

واضاف عباس، ان "البرنامج تضمن رحلة لمجموعة من الشباب لزيارة مرقد امير المؤمنين (عليه السلام) في النجف الاشرف، والتبرك بوجبة غداء في مضيف الامام علي (عليه السلام) والصلاة والزيارة، ومحاضرة دينية القاها الحاج مازن صاحب مسؤول العلاقات الخارجية في العتبة العلوية".

واوضح، ان "البرنامج تضمن ايضاً مسابقة في الفكر والعقائد ومنحت هدايا لأصحاب الاجابات الصحيحة، وتم اختتام البرنامج بمباراة ودية مع اكاديمية اللاعب نور صبري".

وبحسب الموقع، فان مشروع "شبابنا" انطلق منذ نحو 5 سنوات ، وتضمن برامج عديدة منها "الوفاء لدماء الشهداء" الخاص بإقامة بطولات رياضية لشباب المقاهي وتاركي الدراسة، وبرنامج "صناع الحياة" الخاص بإقامة دورات لتعليم المهن للشباب العاطلين ع العمل، وبرنامج تسيير رحلات لزيارة العتبات المقدسة.

و انهى المركز مؤخراً برنامجاً للاحتفاء بالطلبة المتخرجين من الجامعات العراقية وتنظيم مراسيم خاصة لهم لتأدية قسم التخرج في حرم الامام الحسين والتقاط صور التخرج.

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