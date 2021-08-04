انفجار ثان في منطقة الكرادة وسط بغداد

2021/08/04 | 21:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، باستهداف متجر لبيع المشروبات الكحولية في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.وقال المصدر، إن الانفجار تم بعبوة ناسفة وضعت قرب المتجر، من دون وقوع إصابات تذكر.وفي وقت سابق استهدف انفجار بعبوة ملصقة بعجلة نوع لاندكروزر تابعة لإحدى الشركات الأمنية في منطقة الكرادة ببغداد.

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