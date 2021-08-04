العراق يتضامن مع تركيا جراء الحرائق ويبدي مواساته لعوائل الضحايا

2021/08/04 | 21:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أجرى وزير الخارجية فؤاد حسين، الأربعاء، اتصالاً هاتفياً، مع نظيره التركي مولود تشاويش اوغلو بحث خلاله الوضع الحالي بشأن حرائق الغابات غير المسبوقة.وقالت الخارجية العراقية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “أجرى وزير الخارجيّة فؤاد حسين إتصالاً هاتفياً مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، واعرب عن تضامن حكومة العراق …

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