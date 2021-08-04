حصاد اليوم الاولمبي .. الصين تتمسك بالصدارة .. وميداليتان جديدتان للعرب

2021/08/04 | 21:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / رفع العرب من حصادهم الاولمبي بمسابقات اليوم باضافة ميداليتين برونزيتين.وجاءت الميدالية الأولى من المصري محمد إبراهيم (كيشو)، الذي حصد الميدالية البرونزية في وزن 67 كغم للرجال في منافسات المصارعة الرومانية.وهذه ثالث ميدالية برونزية لمصر في أولمبياد طوكيو 2020.ونال السوري معن أسعد الميدالية البرونزية، وهي الأولى لبلاده في أولمبياد طوكيو، وجاءت في رفع الأثقال وزن 109 كغم، بينما حطم الجورجي لاشا تالاخادزه رقمه القياسي العالمي ليفوز بالذهبية في هذا الوزن.وفازت قطر على إيطاليا في دور الثمانية بمنافسات الكرة الطائرة الشاطئية للرجال، وتغلب الزوجي القطري شريف يونس وأحمد تيجان على الإيطاليين باولو نيكولاي ودانييلي لوبو 21/17 و23/21.ولا تزال الصين تتصدر قائمة الدول التي حصدت الميداليات في أولمبياد طوكيو 2020، تليها الولايات المتحدة، ثم اليابان في المركز الثالث، وبريطانيا في المركز الرابع، ثم أستراليا خامسا./انتهى3

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