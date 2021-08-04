النجيفي يؤكد للسفير الامريكي أهمية دعم العراق وهو يواجه تحديات متنوعة

2021/08/04 | 21:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / استقبل الأمين العام لحزب للعراق متحدون أسامة عبد العزيز النجيفي مساء اليوم السفير الامريكي ماثيو تولر .وجرى خلال المقابلة / حسب بيان لمكتب النجيفي/بحث ومناقشة الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة ونتائجهالانتخابات المقبلة والتحديات التي تواجهها اضافة الى الوضع السياسي ومباحثات فيينا مع ايران.و اكد النجيفي : أهمية العلاقة في مجالات الحياة كافة ، وضرورة دعم العراق وهو يواجه تحديات متنوعة .وأشار الى الأهمية الاستثنائية للانتخابات القادمة ، فالعراق يحتاج إلى دولة قوية قادرة على تطبيق القانون ، والطريق الوحيد لذلك هو انتخابات نزيهة بمعايير تبعدها عن التزوير والتدخل وتحديات السلاح المنفلت .واوضح النجيفي أن : قرار مجلس الأمن حول الرقابة الدولية على الانتخابات كان أقل من طموحات العراقيين .وشدد على ان : الانتخابات القادمة تشكل مفصلا شديد الأهمية بتجاوز التحديات وصولا الى دولة قوية ناجحة او لا سمح الله ان تفشل فيقود ذلك الى نتائج كارثية .من جانبه عرض السفير موقف الولايات المتحدة فيما يتعلق بالحوار الاستراتيجي ، ودعم الانتخابات العراقية واسناد المفوضية والجهات الداعمة .واكد ان الولايات المتحدة مع عراق قوي مستقر بعيدا عن الخلافات والأوضاع بين اميركا وإيران .وقدم تولر عرضا لطبيعة المفاوضات التي جرت في فيينا حول الملف النووي الإيراني وما يتبعه من ملفات ، مشيرا الى ان من المتوقع ان تباشر المفاوضات في المستقبل القريب ، كما ان المشاكل بين اميركا وإيران ينبغي ان تحل بالطرق الدبلوماسية وهذا ما يؤكده الرئيس بايدن ./انتهى3

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