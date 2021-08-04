الإعلام الأمني تعلن القبض على احد الارهابيين غربي نينوى

2021/08/04 | 21:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الأربعاء، عن القبض على احد الارهابيين غربي نينوى.وقالت الخلية في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “بمعلومات استخبارية دقيقة لاحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع- شعبة استخبارات الفرفة ١٥ – والتي اكدت تواجد احد الارهابيين في ناحية زمار غربي نينوى شرعت على اثرها …

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