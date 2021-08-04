بلينكن يؤكد الالتزام الأميركي تجاه دول

2021/08/04 | 21:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأربعاء، التزام بلاده تجاه دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، وقمة شرق آسيا.

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