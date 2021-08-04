'صادقون': مرشحو الكتلة الصدرية ما زالوا يمارسون الحملات الانتخابية

2021/08/04 | 23:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن كتلة صادقون النيابية، احمد الكناني، الاربعاء، أن مرشحي التيار الصدري للانتخابات المقبلة يمارسون دورهم في التثقيف الانتخابي للتيار داخل مناطقهم.

وقال الكناني في حديث ملتفز تابعه NRT عربية، (4 آب 2021)، إن "جمهور بعض القوى والاحزاب السياسية ينتشر على مستوى المحافظة الواحدة، الا أن تقسيم الدوائر الانتخابية لن يلبي طموح تلك الاحزاب وفق قانون الانتخابات الجديد".

وأضاف، أن "مرشحي التيار الصدري يمارسون دورهم في النشاطات والتثقيف الانتخابي للتيار داخل مناطقهم.

وفي الخامس عشر من الشهر الماضي، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، انسحابه من الانتخابات، وسحب يده من كل المنتمين للحكومة.

وقال الصدر في خطاب له، (15 تموز 2021)، إنه "حفاظا على ما تبقى من الوطن وانقاذا للوطن الذي احرقه الفاسدون ولازالوا يحرقونه، اعلمكم انني لن اشترك في هذه الانتخابات"، مضيفا أن "الوطن اهم من كل ذلك، واعلن عن سحب يدي من كل المنتمين لهذه الحكومة الحالية واللاحقة، وإن كانوا يدعون الانتماء لنا آلالصدر" .

وأوضح أن "الجميع اما قاصر او مقصر، او يتبجح بالفساد، والكل تحت طائلة الحساب"، مبيناً أن "الشعب العراقي مدعو لمناصرة العراق ضد الفاسدين والمتبعيين والمطبعين، واياكم ان تبيعوا وطنكم لهم بأي ثمن، فالوطن اغلى من كل شيء".

زعيم التيار الصدري أشار أيضا إلى أن "الوطن في القلب والضمير، ولسنا ممن يبحث عن الوطن، ووطننا حي لا يموت، وإن كان أسير الظلم والكربات".

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