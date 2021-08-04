مرشحو الحزب الشيوعي يقدمون طلبات الانسحاب من السباق الانتخابي إلى المفوضية

2021/08/04 | 23:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

قدم مرشحو الحزب الشيوعي ، ضمن التحالف المدني الديمقراطي، الاربعاء، كتبا رسمية الى مكاتب المفوضية بشان انسحابهم من الانتخابات، لكن تم رفضها بسبب اغلاق باب الانسحاب.

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وبين عضو اللجنة المركزية للحزب، علي صاحب في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (4 اب 2021)، ان "مرشحينا في المحافظات التي كان من المفترض ان نشترك فيها، قد قدموا أمس واليوم كتبا رسمية توضح موقفهم المقاطع للانتخابات البرلمانية، والذي جاء انسجاما مع موقف الحزب المقاطع للانتخابات المقبلة، الذي أعلن عنه في 24 تموز الماضي".

واشار صاحب، الى ان "بعض مكاتب المفوضية مثل (بابل، صلاح الدين، ديالى) قد رفضت استلام الكتب الرسمية، تحت حجة ان لا تعليمات لديها، في ما يخص الانسحاب الان"، مبينا ان ذلك "مخالف لحقنا القانوني والدستوري في الانسحاب من الانتخابات، فالانسحاب كالمشاركة حق ينسجم مع الديمقراطية والدستور".

وأضاف، ان "المفوضية قد صرحت في الأيام الماضية بعدم تسلمها أي كتب رسمية سواء من كتل انتخابية او أحزاب أو حتى مرشحين، تطلب فيها الانسحاب من الانتخابات.



وهذا غير صحيح لان حزبنا قدم في يوم 25 تموز الماضي كتابا رسميا يطلب فيه الانسحاب ويعلن مقاطعته للانتخابات، قدمه الى دائرة الأحزاب والكيانات السياسية التابعة لمفوضية الانتخابات، وهذا موثق بالكتب الرسمية والصور".

وأشار علي الى ان "المفوضية ليس من حقها ان تتدخل في القرارات السياسية الخاصة بالأحزاب، ويتعين ان تكون إجراءاتها منسجمة مع الدستور والقوانين النافذة بعيدا عن الضغوطات والاجتهادات".للحزب الشيوعي العراقي

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