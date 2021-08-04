مراسل التغيير: انفجار عبوة لاصقة استهدفت عجلة تابعة لشركة أمنية في الكرادة

2021/08/04 | 23:17 - المصدر: قناة التغيير

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قال مراسل التغيير ان عبوة لاصقة انفجرت مستهدفة عجلة تابعة لشركة أمنية في منطقة الكرادة.

وقال مراسلنا في العاصمة بغداد ان انفجارا وقع بالقرب من احدى الشركات الامنية الواقعة في منطقة العرصات بالكرادة.

واضاف المراسل أن التفجير تسبب بأضرار مادية دون معرفة ان كانت هناك اصابات بشرية.

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