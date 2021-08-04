القبض على سعودي بعد فيديو إطلاق النار أثناء القيادة

2021/08/04 | 23:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السعودية، الأربعاء، عن تمكنها من القبض على شخص أطلق عيارات نارية خلال قيادة سيارته في الشارع العام بمدينة جازان الجنوبية، وفقا لما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

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