ريال مدريد يرغب ببيع إيسكو الى ميلان

2021/08/04 | 23:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعكشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأربعاء، عن انفراجة بشأن تعاقد ميلان مع الإسباني إيسكو ألاركون، لاعب وسط ريال مدريد، هذا الصيف.ويعتبر إيسكو (29 عامًا) أحد المطلوبين في ميلان، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لتعويض رحيل التركي هاكان كالهانوجلو.وبحسب صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن ريال مدريد قد يسمح لإيسكو بالرحيل مقابل 15 مليون يورو.وأضافت الصحيفة، أن ريال مدريد يتطلع للتخلص إيسكو الذي انضم من مالاجا في صيف 2013، ويتقاضى راتبًا قدره 6 ملايين يورو، خصوصا بعدما ابتعد عن المشاركة أساسيًا منذ موسمين.وأشار التقرير إلى أن ريال مدريد الذي سبق وأن حدد 20 مليون يورو للموافقة على رحيل إيسكو هذا الصيف، سيرضى بالحصول على 15 مليونا فقط لتجنب خسارة اللاعب مجانًا في الصيف المقبل.ومع ذلك، أوضحت الصحيفة، أن راتب إيسكو يمثل مشكلة لميلان في التوقيت الحالي.وخاض إيسكو 336 مباراة رسمية مع ريال مدريد، وحصل على 4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، ومثلهم في كأس العالم للأندية، ولقبين في الدوري الإسباني، ولقب في كأس الملك.المصدر: كورة

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