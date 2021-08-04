معين الكاظمي: الارهابيون السجناء يكلفون البلد كثيرا من الاموال والمخاطر

2021/08/04 | 23:24 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد مرشح تحالف الفتح، معين الكاظمي، اليوم الاربعاء، على ان الارهابيين السجناء يكلفون البلد كثيرا من الاموال والمخاطر ببقائهم، داعيا ذوي الضحايا ان يضغطوا على رئيسي الجمهورية والوزراء لتنفيذ احكام الاعدام.وقال الكاظمي في برنامج حصاد الايام، ان “الاف الارهابيين القابعين في السجناء بذلت الجهود والدماء من اجل القبض عليهم”، موضحا ان “الارهابيين السجناء […]

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