2021/08/04 | 23:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد مدير الدفاع المدني العام اللواء كاظم بوهان ان قانون الدفاع المدني يلزم مؤسسات الدولة والمؤسسات الخاصة بوجود محطات وقائية ولكن اغلب تلك المؤسسات لا تنفذ .وقال في تصريح متلفز :"ان المادة 26 من قانون الدفاع المدني تلزم الوزارات بتخصيص جزء من موازناتها لاغراض الدفاع المدني , مضيفا ان قانون الدفاع المدني نافذ منذ 2013 ".وتابع :"ان تذبذب مصادر الطاقة والاسلاك العنكبوتية للمولدات الاهلية احد اسباب الحرائق ".واضاف بوهان:"ليس من المقنع ان نقول ان الناس ليسوا بمستوى الوعي تجاه اجراءات السلامة وما يحصل هو تجاهل تلك الاجراءات ".واشار الى ان ,فرص واحتمال زيادة الحرائق امر وارد جدا ولا عبرة في كلام لا يجد من يصغي اليه, مضيفا انه كلما كثرت المخالفات تزداد الحرائق ".وقال :"في العام الماضي انقذنا ما يقارب من 324 مليار دينار"./انتهى2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللواء كاظم بوهان :قانون الدفاع المدني يلزم مؤسسات الدولة والمؤسسات الخاصة بوجود محطات وقائية ولكن اغلب تلك المؤسسات لا تنفذ) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللواء كاظم بوهان :قانون الدفاع المدني يلزم مؤسسات الدولة والمؤسسات الخاصة بوجود محطات وقائية ولكن اغلب تلك المؤسسات لا تنفذ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).