البيت الأبيض يرد على دعوة الصحة العالمية لتجميد الجرعات المعززة من اللقاحات

2021/08/04 | 23:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

رفض البيت الأبيض، الأربعاء، دعوة منظمة الصحة العالمية إلى تجميد توزيع جرعات اللقاح المعزِّزة ضد كوفيد-19، فيما اعتبر أن الولايات المتحدة "ليست بحاجة" إلى أن تختار ما بين توزيع جرعات معزِّزة أو إرسال هبات إلى الدول الفقيرة.

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وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض معلقة على طلب منظمة الصحة إنه "بديل خاطئ".

وأضافت، "نعتقد أن بإمكاننا القيام بالأمرين ...



لسنا بحاجة إلى أن نختار ما بين توفير جرعات ثالثة للأميركيين، وهذا لم يتقرر رسميا بعد في مطلق الأحوال، ومساعدة الدول الفقيرة".

ودعت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، إلى تجميد الجرعات المعززة للقاحات فيروس كورونا.





وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، خلال مؤتمر صحفي للمنظمة في جنيف (4 آب 2021)، أن "هذه الدعوة لجميع الدول، والغرض منها وضع هذه الجرعات في تصرف البلدان التي لم تُحصّن سوى قسم ضئيل من سكانها".

وأضاف، "نحتاج إلى قلب الوضع بسرعة والانتقال من توجيه غالبية اللقاحات إلى الدول الغنية، إلى توجيه غالبيتها إلى الدول الفقيرة"، مؤكداً أن "التجميد يجب أن يستمر حتى نهاية أيلول على الأقل".

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