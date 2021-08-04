رقائق وبلاي ستيشن وأزمة اقتصادية

2021/08/04 | 23:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رقائق متناهية الصغر وحرب تجارية ..لماذا لم يستطع الملايين شراء مشغل ألعاب بلاي ستيشن الجديد؟

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