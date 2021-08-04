وزير الشباب يوجه بإتمام ملاحظات لجنة تفتيش خليجي 25

2021/08/04 | 23:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعوجه وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، بإتمام ملاحظات لجنة تفتيش خليجي 25.وقال درجال في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاربعاء: "وجهنا بإتمام ملاحظات لجنة تفتيش خليجي 25 واطلعنا على اخر مستجدات العمل وفقا لكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء من اجل اكمال النقاط التي طلبتها لجنة التفتيش"، لافتا الى ان "ملعب الميناء الذي يسير العمل فيه بصورة جيدة ونطلع اسبوعيا على احدث الاضافات فيه، فضلًا عن المنشآت الاخرى الخاصة بخليجي 25".واضاف، انه "تم الانتهاء بنسبة 100% من الملاحظات التي تخص ملعب البصرة الدولي"، مبينا ان "ملعب الفيحاء هناك تعامل موضوعي مع جميع الملاحظات بشأن الجدران وفصلها بقواطع عن الملعب الرئيسي وسيتم الشروع بها الاسبوع المقبل".واشار الى ان "هناك تقرير مفصل في السابع من الشهر الحالي سيرسل الى اللجنة الخليجية يتضمن اخر الاعمال والتشطيبات في ملعب الميناء"، مؤكدا ان "الملاحظات عن الفنادق الثمانية داخل مجمع المدينة الرياضية ستباشر الشركة صاحبة العطاء بتغيير الاثاث فيها واكمالها حسب المواصفات المطلوبة لسكن الوفود الخليجية في مدة اقصاها 40 يوماً ".وفيما يخص المحافظة اوضح درجال، ان "هناك اربعة مشاريع 3 منها للمحافظة وواحد لوزارة الصحة هو مستشفى السياب، والاخرى يجري العمل بها تخص الطريق الرابط لمنفذ سفوان وفندق الملنيوم لكبار الشخصيات والعمل فيها يسير بصورة طبيعية جدا ومرضية حول الطرق الرابطة وتنسيق العمل مع المحافظة والوزارات الساندة الاخرى وفق مهام عملها"، منوها بان "ملف خليجي ٢٥ ينال دعم الحكومة المركزية على اعلى المستويات" .

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