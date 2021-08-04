نجاة مدير مكتب محافظ ذي قار من محاولة اغتيال.. تفاصيل العملية

2021/08/04 | 23:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

كشف مصدر أمني، اليوم الأربعاء، عن نجاة مدير مكتب محافظ ذي قار أحمد الخفاجي من محاولة اغتيال.

وقال المصدر في حديث خص به (بغداد اليوم) إن "مجموعة مسلحة اقتحمت منزل مدير مكتب المحافظ، أحمد الخفاجي، رامت اغتيال مدير مكتب محافظ ذي قار وسام طالب عبر اقتحام منزله بحسب المعلومات المتوفرة".

وأضاف أن "المسلحين وقعوا بشباك الاعتقال، حيث تزامن وجود أقرباء المسؤول في المنزل لحظة اقتحامه، لينقضوا على المهاجمين"، مبيناً أنه "تم تسلميهم إلى مركز احتجاز خاص لإكمال الإجراءات التحقيقية".

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