بالصورة.. ميسان تشهد ولادة رضيع مشوه في مستشفى الولادة والطفل

2021/08/04 | 23:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميسان

شهدت محافظة ميسان، ولادة رضيع مشوه في مستشفى الولادة والطفل.

وتنشر بغداد اليوم صورة الطفل الرضيع المشوه عند ولادته.

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