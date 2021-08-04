مخاوف وشكوك.. تعرف على أسباب عدم استخدام لقاح سبوتنيك الروسي في العراق

2021/08/04 | 23:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

رغم ان العراق خاطب الجانب الروسي للحصول، على لقاح سبوتنيك الروسي، في شهر ايار الماضي، الا ان منظمة الصحة اظهرت وجود مخاوف متعلقة باللقاح.

وزارة الصحة والبيئة في العراق اعلنت، إكمال تعاقدها لاستيراد كميات من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقال مدير قسم تعزيز الصحة في الوزارة هيثم العبيدي في تصريحات إن الوزارة أكملت التعاقد مع الشركة المصنعة للقاح "سبوتنيك V" الروسي، على أن تصل دفعة منه قريبا إلى العراق.

ونوهت منظمة الصحة العالمية ، التي تقوم مع وكالة الأدوية الأوروبية بمراجعة لقاح "سبونتيك في" المضاد لفيروس كورونا للحصول على الموافقة النهائية أن لديها شكوكا ومخاوف بشأن سلامة بيانات مراقبة الجودة ونتائج الاختبارات في أحد مواقع الإنتاج الأربعة التي زارتها.

وحددت مراجعة منظمة الصحة أيضًا مخاوف متعلقة بالتلوث والتعقيم، بالإضافة إلى تتبع جرعات اللقاحات، في مصنع فارماندارد-أوفافيتا في باشكورتوستان بروسيا، والذي يملأ القوارير بلقاح مصنوع في موقع آخر.

بالمقابل، قالت الشركة الروسية في بيان إنها اتخذت خطوات لمعالجة تلك القضايا ، مضيفة أنها ترحب بإجراء مزيد من التفتيش، وأنها: "ستظل تتحلى بالشفافية الكاملة حتى الوصول إلى المصادقة على اللقاح من قبل منظمة الصحة".

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إنه قد جرى بالفعل إجراء جميع التصحيحات اللازمة للقضايا التي طرحتها منظمة الصحة العالمية.

وكانت أكثر منن 60 دولة في العالم قد أجازت اللقاح الروسي، دون أن تقره وكالة الأدوية الأوروبية حتى الآن، وذلك وسط اتهامات لموسكو باستغلال اللقاح كأدلة نفوذ لها.

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