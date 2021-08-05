غدا .. مراسم تنصيب الرئيس الايراني المنتخب .. وبرهم صالح بمقدمة الحضور

2021/08/05 | 00:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تقام يوم غد الخميس مراسم تنصيب الرئيس الايراني المنتخب ابراهيم رئيسي .وقال المتحدث باسم الهيئة الرئاسية في البرلمان الإيراني، نظام الدين موسوي، ان: 73 دولة أعلنت استعدادها للمشاركة في مراسم أداء اليمن الدستورية للرئيس المنتخب، إبراهيم رئيسي.واضاف موسوي ان : 115 مسؤولا رسميا من 73 دولة في العالم أعلنوا استعدادهم لغاية الآن للمشاركة في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس المنتخب، موضحا أن 10 رؤساء دول، و20 رئيسا للبرلمان، و11 وزيرا للخارجية، و10 وزراء آخرين، ومندوبي رؤساء حكومات، ونواب رؤساء برلمانات سيحضرون مراسم التنصيب.وأوضح : ان مسؤولي 11 منظمة دولية وإقليمية، ومندوب أمين عام منظمة الأمم المتحدة، ورئيس أوبك، ومسؤولين من "IPU" والاتحاد الأوروبي وأوراسیا واتحاد برلمانات الدول الإسلامية والاسيوية ومنظمة "إيکو" و"سیکا" وD8 سيشاركون ايضا في مراسم التنصيب.وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده اعلن ، أن عشرات الوفود الدولية ستشارك في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي.واضاف خطيب زاده في مؤتمر صحفي الاحد الماضي ، إن : عشرات الوفود الدولية سوف تشارك في مراسم أداء القسم الرئاسي للرئيس الإيراني الجديد، من بينهم الرئيس العراقي برهم صالح./انتهى3

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