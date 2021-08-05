الصين ما زالت تتصدر جدول الميداليات بعد نهاية اليوم الثاني عشر بأولمبياد طوكيو 2020

2021/08/05 | 00:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ واصلت الصين صدارتها لجدول ترتيب الميداليات بأولمبياد طوكيو 2020، بعد نهاية اليوم الثاني عشر ، رغم الفشل في تعزيز رصيد ميدالياتها الذهبية التي تجمدت عند 32 ميدالية ذهبية.وأنهت الصين اليوم الـ12 بالمركز الأول برصيد 70 ميدالية (32 ذهبية، 22 فضية، و16 برونزية)، متقدمة على الولايات المتحدة الأمريكية التي حققت اليوم ميدالية ذهبية جديدة عن طريق سيدني ماكلافلين التي حطمت رقمها القياسي العالمي في سباق 400 متر حواجز، ليرتفع بذلك مجموع ميداليات البلاد الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020 إلى 25 ذهبية، وفي المجموع إلى 79 ميدالية (25 ذهبية، 31 فضية، و23 برونزية) ".وحافظت اليابان على مركزها الثالث في القائمة برصيد 40 ميدالية (21 ذهبية، 7 فضيات، و12 برونزية).وأضافت اليابان ميداليتين ذهبيتين جديدتين إلى رصيدها عن طريق ساكورا ياسو زومي ضمن منافسات التزلج اللوحي، ويوكاكو كاواي في المصارعة الحرة سيدات ".وعرف اليوم صعود بريطانيا من المركز السادس إلى المركز الرابع بجدول ترتيب الميداليات بـ48 ميدالية (15 ذهبية، 18 فضية، و15 برونزية)، بعد إضافة ذهبيتين جديدتين، حققهما كل من بن ماهر في الفروسية، والثنائي هانا ميلز، وإيلي ماكنتاير، في سباق الزوارق الشراعية سيدات ".وهبطت أستراليا إلى المركز الخامس برصيد 36 ميدالية (15 ذهبية، 4 فضيات، و17 برونزية) حيث أضاف الثنائي ريان ويل، وماثيو بيلشر، ذهبية لبلادهما في سباق الزوارق الشراعية رجال ".وأنهت اللجنة الأولمبية الروسية اليوم في المركز السادس برصيد 53 ميدالية (14 ذهبية، 21 فضية، و18 برونزية).وحقق الفريق الروسي ذهبية جديدة اليوم بفضل الثنائي سفيتلانا روماشينا، وسفيتلانا كوليسنيتشينكو، في السباحة المتزامنة.وبشان المشاركة العربية تم اليوم إضافة ميداليتين برونزيتين لرصيد العرب الذي وصل إلى 11 ميدالية بأولمبياد طوكيو 2020.وأحرز المصري محمد إبراهيم «كيشو» برونزية المصارعة الرومانية، بفوزه على الروسي أرتيم سوركوف.وتعتبر هذه ثالث ميدالية لمصر في الأولمبياد الحالي بعد برونزيتي التايكوندو لسيف عيسى (وزن 80 كلغ)، وهداية ملاك (وزن 57 كلغ).فيما توج معن أسعد بدوره ببرونزية في رفع الأثقال (وزن 109 كلغ)، مانحاً سوريا أول ميدالية أولمبية منذ 17 عاماً، والرابعة للبلاد بعد ذهبية غادة شعاع السباعي (1996)، وفضية جوزيف عطية (1984)، وبرونزية ناصر الشامي (2004) ".وقد جاء جدول ترتيب الميداليات بعد نهاية اليوم الـ12 بأولمبياد طوكيو 2020كالاتي ..1.الصين: 70 ميدالية (32 ذهبية، 22 فضية، و16 برونزية).2.الولايات المتحدة الأمريكية: 79 ميدالية (25 ذهبية، 31 فضية، و23 برونزية).3.اليابان: 40 ميدالية (21 ذهبية، 7 فضيات، و12 برونزية) .4.بريطانيا: 48 ميدالية (15 ذهبيات، 18 فضية، و15 برونزية).5.أستراليا: 36 ميدالية (15 ذهبية، 4 فضيات، و17 برونزية).6.اللجنة الأولمبية الروسية: 53 ميدالية (14 ذهبية، 21 فضية، و18 برونزية).7.ألمانيا: 32 ميدالية (8 ذهبيات، 8 فضيات، و16 برونزية).8.فرنسا: 25 ميدالية (6 ذهبيات، 10 فضيات، و9 برونزيات).9.إيطاليا: 30 ميدالية (6 ذهبيات، 9 فضيات، و15 برونزية).10.هولندا: 23 ميدالية (6 ذهبيات، 8 فضيات، و9 برونزيات)./انتهى2

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