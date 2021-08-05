بغداد: مقتل صيدلاني ’عرضاً’ بعد شجار بين مدير مستشفى وصاحب مولدة بسبب إطفاء الخط!

2021/08/05 | 00:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قتل شخص ثلاثيني، الأربعاء، جرّاء خلاف بين صاحب مولدة أهلية وطبيب في العاصمة بغداد.

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وأفاد مصدر محلي لـ"ناس"، (4 آب 2021)، بأن "خلافاً نشب بين صاحب مولدة أهلية في منطقة حي تونس في بغداد، وطبيب يعمل بصفة مدير مستشفى، بسبب إطفاء خط المولد".

وأضاف، أن "الخلاف تطور إلى مشاجرة واستخدام السلاح من قبل الطرفين، ما أدى إلى مقتل شخص صيدلاني من مواليد 1988 كان بالقرب من مكان الحادث، ولاذ الطرفان بالفرار إلى جهة مجهولة".

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