مقتل صيدلاني بمشاجرة شمالي بغداد

2021/08/05 | 00:30 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بمقتل صيدلاني بمشاجرة شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "بسبب اطفاء مولدة وقعت مشاجرة تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة في حي تونس".

وأضاف المصدر أن المشاجرة "اسفرت عن مقتل صيدلاني صادف مروره لحظة وقوع المشاجرة"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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