2021/08/05 | 00:45 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رئيس بيلاروسيا يطلب التحقيق في الحادث موسكو- بروكسل – الزمان أمر الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو الأربعاء بفتح تحقيق في وفاة عراقي على الحدود مع ليتوانيا، وسط توترات سياسية ومتعلقة بالهجرة بين البلدين.
ولا يزال تدفق المهاجرين العراقيين مستمرا من بلادهم التي باتت نهبا للفساد والإدارات الحكومية المتواطئة الضعيفة والمليشيات والإرهاب.
تشتبه السلطات […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل عراقي مهاجر والأوربي يتحدث عن عصابات تهريب عبر مطار بغداد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ولا يزال تدفق المهاجرين العراقيين مستمرا من بلادهم التي باتت نهبا للفساد والإدارات الحكومية المتواطئة الضعيفة والمليشيات والإرهاب.
تشتبه السلطات […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل عراقي مهاجر والأوربي يتحدث عن عصابات تهريب عبر مطار بغداد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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