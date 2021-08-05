مقتل‭ ‬عراقي‭ ‬مهاجر‭ ‬والأوربي‭ ‬يتحدث‭ ‬عن‭ ‬عصابات‭ ‬تهريب‭ ‬عبر‭ ‬مطار‭ ‬بغداد

2021/08/05 | 00:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس‭ ‬بيلاروسيا‭ ‬يطلب‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬الحادث‭ ‬ موسكو‭- ‬بروكسل‭ – ‬الزمان‭ ‬ أمر‭ ‬الرئيس‭ ‬البيلاروسي‭ ‬ألكسندر‭ ‬لوكاشنكو‭ ‬الأربعاء‭ ‬بفتح‭ ‬تحقيق‭ ‬في‭ ‬وفاة‭ ‬عراقي‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬ليتوانيا،‭ ‬وسط‭ ‬توترات‭ ‬سياسية‭ ‬ومتعلقة‭ ‬بالهجرة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭.‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬تدفق‭ ‬المهاجرين‭ ‬العراقيين‭ ‬مستمرا‭ ‬من‭ ‬بلادهم‭ ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬نهبا‭ ‬للفساد‭ ‬والإدارات‭ ‬الحكومية‭ ‬المتواطئة‭ ‬الضعيفة‭ ‬والمليشيات‭ ‬والإرهاب‭.‬ تشتبه‭ ‬السلطات‭ […]

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