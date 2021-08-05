قتيل معروف لدى 40 مليون عراقي

2021/08/05 | 00:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام العراقي‭ ‬المهاجر‭ ‬الذي‭ ‬قتلوه‭ ‬بقسوة‭ ‬فظيعة‭ ‬امام‭ ‬حراس‭ ‬الحدود‭ ‬بين‭ ‬ليتوانيا‭ ‬وبيلا‭ ‬روسيا‭ ‬ورموا‭ ‬جثته‭ ‬في‭ ‬العراء‭.‬أعرفه‭ ‬شخصياً،‭ ‬وتعرفه‭ ‬انت‭ ‬أيضاً‭ ‬شخصياً،‭ ‬ويعرفه‭ ‬أربعون‭ ‬مليون‭ ‬عراقي‭ ‬في‭ ‬الداخل‭ ‬والمهاجر‭ ‬فرداً‭ ‬فرداً‭ .‬انه‭ ‬ليس‭ ‬كأي‭ ‬مواطن‭ ‬من‭ ‬مواطني‭ ‬الدول‭ ‬الأخرى،‭ ‬له‭ ‬كيان‭ ‬شخصي‭ ‬مختلف‭ ‬او‭ ‬قضية‭ ‬مغايرة،‭ ‬هذا‭ ‬القتيل‭ ‬العراقي‭ ‬حامل‭ […]

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