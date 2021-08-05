تركيا‭ ‬تنتقد‭ ‬المشروع‭ ‬الأمريكي‭ ‬لتوطين الأفغان‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬ثالثة‭ ‬

2021/08/05 | 00:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدول‭ ‬مقارن‭ ‬بين‭ ‬قوات‭ ‬الحكومة‭ ‬وحركة‭ ‬طالبان‭ ‬ إسطنبول‭- ‬توركان‭ ‬إسماعيل‭ ‬ ‭ ‬كابول‭ – ‬الزمان‭ ‬ انتقدت‭ ‬أنقرة‭ ‬خطة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬المتمثلة‭ ‬باللجوء‭ ‬إلى‭ ‬دول‭ ‬ثالثة،‭ ‬مثل‭ ‬تركيا،‭ ‬لإعادة‭ ‬توطين‭ ‬آلاف‭ ‬الأفغان‭ ‬الذين‭ ‬قد‭ ‬يكونون‭ ‬عرضة‭ ‬لخطر‭ ‬الانتقام‭ ‬من‭ ‬حركة‭ ‬طالبان‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬ارتباطهم‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركية‭ ‬الإثنين‭ ‬عن‭ ‬برنامج‭ ‬جديد‭ […]

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