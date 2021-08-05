2021/08/05 | 00:45 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- جدول مقارن بين قوات الحكومة وحركة طالبان إسطنبول- توركان إسماعيل كابول – الزمان انتقدت أنقرة خطة الولايات المتحدة المتمثلة باللجوء إلى دول ثالثة، مثل تركيا، لإعادة توطين آلاف الأفغان الذين قد يكونون عرضة لخطر الانتقام من حركة طالبان نظراً إلى ارتباطهم بالولايات المتحدة. أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الإثنين عن برنامج جديد […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تنتقد المشروع الأمريكي لتوطين الأفغان في دولة ثالثة ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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