تحذير دولي من كارثة إنسانية شمالي إثيوبيا

2021/08/05 | 00:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعحذرت رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سامانثا باور، من تبعات الحرب الدائرة شمالي إثيوبيا.ووفقا لوكالة "رويترز" عبّرت باور، في مؤتمر صحفي خلال زيارتها لإثيوبيا، عن مخاوفها من التصريحات الخالية من الإنسانية حول أحداث إقليم تيغراي.تأتي زيارة رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خلال جولة قامت بها إلى إثيوبيا والسودان عقب تحذير إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من فرض عقوبات ضد الحكومة الإثيوبية في حال منعها دخول المساعدات لإقيلم تيغراي.الجدير بالذكر أن إقليم تيغراي يشهد منذ خريف العام الماضي فوضى أمنية وأعمال عنف بسبب الاقتتال على السلطة، ما أدى لحالات نزوح وأزمة إنسانية تهدد بكارثة في حال لم يتم إيصال المساعدات وإنقاذ السكان داخل الإقليم.المصدر: سبوتنيك

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