السعودية تعترض مسيّرة مفخخة فوق

2021/08/05 | 00:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، الأربعاء، أن الدفاعات الجوية تمكنت ممن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة، كانت متجهة لاستهداف مدينة خميس مشيط الجنوبية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

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