أمانة مجلس الوزراء توجه بإعادة صلاحيات المديريات لوزارة التربية وإنهاء

2021/08/05 | 01:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، توجيها الى محافظة بغداد بإعادة صلاحيات المديريات لوزارة التربية وإنهاء "نزاع الاختصاص".

وتضمنت وثيقة صادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وموجهة الى محافظة بغداد، التأكيد على إعادة ارتباط المديريات العامة للتربية في المحافظات بوزارة التربية، وانهاء حالة تنازع الاختصاص بين المحافظة والوزارة.

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