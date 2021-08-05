الرئيس التونسي: هناك من يريد التسلل إلى وزارة الداخلية

2021/08/05 | 01:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، من محاولات المسّ بوزارة الداخلية أو ضربها من الداخل، خلال زيارة نفذها للوزارة، الأربعاء.

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